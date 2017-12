Grêmio: Anderson tem apoio de colegas Não é apenas o técnico Mano Menezes que saiu em defesa de Anderson, o garoto-prodígio do Grêmio, que atravessa uma má fase e foi muito criticado no empate de 2 a 2 com a Portuguesa, no sábado passado, pelo quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Seus companheiros também o defenderam, alegando que ele ainda está machucado. O volante Jeovânio revelou que Anderson não vem rendendo o esperado nos últimos jogos porque ainda sente dores no tornozelo direito e tem medo de apoiar o pé no chão. A contusão o incomoda desde a final do Mundial Sub-17, no mês passado. O volante garante que o meia tem saído mancando dos treinos. ?O Anderson é um jogador que precisa estar inteiro para render bem. Ele costuma girar muito em cima dos zagueiros?, lembra Jeovânio. Diante da situação, Mano Menezes está propenso a não escalar o meia diante do Santa Cruz, neste sábado, no estádio Olímpico, pela penúltima rodada. Lipatin deve ser confirmado como titular. O Grêmio é vice-líder, com seis pontos, um a menos do que o próprio time pernambucano.