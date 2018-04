Grêmio anuncia a contratação do chileno Eduardo Vargas

SÃO PAULO - O Grêmio confirmou na noite desta quinta-feira a contratação do atacante chileno Eduardo Vargas, que estava no Napoli. Os últimos detalhes da negociação foram acertados em uma reunião entre os representantes das duas equipes na tarde desta quinta, em Roma.

"Foi uma negociação longa, desgastante, mas valeu a pena pela qualidade que o Vargas poderá acrescentar ao nosso grupo", declarou o dirigente Rui Costa, ao site oficial do Grêmio.

O jogador deixará a Itália nesta sexta-feira, às 23h30, e chegará a Porto Alegre no próximo sábado, às 13 horas. Ele assinará um contrato de empréstimo por um ano e será oficialmente apresentado no Estádio Olímpico.

Vargas é esperado como reforço no Grêmio para as disputas do Campeonato Gaúcho e da Copa Libertadores. Agora a equipe corre para regularizar a documentação do atacante a tempo de fazer sua inscrição na segunda partida contra a LDU pela pré-Libertadores. A data limite para sua inscrição no torneio é dia 21.

Para contar com o jogador, o time gaúcho venceu a forte concorrência do São Paulo. O presidente do time tricolor, Juvenal Juvêncio, ficou irritado com o leilão promovido pelo Napoli e desistiu na negociação. Entre as reclamações do dirigente também estava o fato de a equipe italiana pedir o pagamento de 1,5 milhão de euros à vista e querer uma cláusula no contrato que permitia o chileno voltar à Itália a qualquer momento e sem ressarcimento financeiro em troca.