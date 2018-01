Grêmio anuncia contratação de Basílio O Grêmio vai contar com o atacante Basílio neste ano. O acordo com o jogador foi anunciado ao final da tarde desta quinta-feira pelo vice-presidente de futebol do clube gaúcho, Luiz Eurico Vallandro. Basílio tem o perfil de velocista pedido pelo técnico Tite para compor o ataque gremista e carrega a experiência de ter defendido clubes como o Coritiba, o Palmeiras e, na temporada passada, a Ponte Preta.