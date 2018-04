Grêmio anuncia contratação de volante do Juventude

Moisés, de 22 anos, também já passou por Canoas e Brasil de Pelotas. O volante é mais um reforço que vem do Juventude para o Grêmio. Alex Telles, Bressan e Follman foram alguns dos jogadores que estavam no time de Caxias do Sul e foram contratados pela equipe de Porto Alegre nesta temporada.

O novo reforço do Grêmio é volante, mas também atua improvisado na lateral direita e poderá ser aproveitado na posição por Vanderlei Luxemburgo, pois Pará é o único jogador que realiza tal função que está à disposição do técnico do clube gaúcho, já que Tony está contundido e Tinga foi convocado para defender a seleção brasileira Sub-20.

O Grêmio estreou no Campeonato Brasileiro com vitória por 2 a 0 sobre o Náutico, domingo, em Caxias do Sul, e volta a entrar em campo no próximo sábado, quando vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pela terceira rodada.