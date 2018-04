Grêmio anuncia contratação do meia uruguaio Maximiliano Rodríguez

PORTO ALEGRE - A diretoria do Grêmio anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia uruguaio Maximiliano Rodríguez, que estava no Montevideo Wanderers. O jogador, de 22 anos, só defendeu o clube do Uruguai na sua carreira e é considerado uma das promessas do futebol do seu país, tendo passagens pelas seleções de base.

O acordo com Rodríguez foi selado na manhã desta sexta-feira, em reunião que envolveu o jogador, o proprietário do clube uruguaio, Victor Hugo Mesa, e Fábio Koff, atual presidente do Grêmio. O meia assinou contrato por quatro anos, vai usar a camisa de número 23 e será apresentado oficialmente às 16 horas, na sala de conferência do Estádio Olímpico.

Rodríguez não pode ser utilizado pelo Grêmio no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Independiente Santa Fé, da Colômbia, que está marcado para a próxima quinta-feira em Bogotá, mas deverá ser inscrito para as fases seguintes do torneio se o time gaúcho avançar.

O uruguaio chega ao time, inicialmente, para ser a primeira opção para os meias Elano e Zé Roberto, titulares absolutos do Grêmio. Os outros jogadores da posição disponíveis para o técnico Vanderlei Luxemburgo são Marco Antônio, Guilherme Biteco, Jean Deretti e Wangler.