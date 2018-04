Grêmio anuncia meia uruguaio Cristian Rodríguez como reforço

Ao oficializar a contratação, o Grêmio destacou o "currículo vitorioso" do atleta, lembrando que apenas com a camisa do Benfica ele não levantou taças em sua carreira profissional. Conhecido como "Cebolla" Rodríguez, o jogador fez parte da seleção uruguaia que disputou a Copa do Mundo de 2014, na qual seu país foi eliminado pela Colômbia nas oitavas de final.

O novo reforço assinará contrato de empréstimo para defender o Grêmio até junho deste ano. E ele chegará com prazo quase estourado para defender a equipe no Campeonato Gaúcho, cuja data final para inscrições se encerra nesta sexta-feira.

Antes de ser contratado pelo Atlético de Madrid e depois ser emprestado ao Parma, Cristian Rodríguez vestiu as camisas de Peñarol, Paris Saint-Germain, Benfica e Porto. Neste período, acumulou os títulos do Campeonato Uruguaio (2003), da Copa da França (2005/2006), do Campeonato Português nas temporadas 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, ganhou outras três taças da Copa de Portugal e da Supercopa de Portugal, assim como também foi campeão da Liga Europa de 2011, da Supercopa da Europa de 2012, da Copa do Rei de 2013, do Campeonato Espanhol (2013/2014) e da Supercopa da Espanha da 2014. Já pela seleção uruguaia, ele faturou a Copa América de 2011.