Grêmio anuncia quatro reforços O Grêmio apresentou nesta sexta-feira mais quatro reforços para a temporada 2005. O destaque é o atacante Somália, vinculado ao São Caetano e que estava no Goiás. O clube gaúcho vai pagar R$ 300 mil pelo empréstimo do jogador por um ano. Os outros contratados são o goleiro Eduardo, trocado pelo lateral George Lucas com o Atlético-MG, o zagueiro Marcelo Oliveira, que jogou no Corinthians em 2004, e o lateral Michel, ex-Esportivo de Bento Gonçalves (RS).