Grêmio anuncia Roger na seleção Apesar de a CBF ainda não ter divulgado oficialmente o nome do substituto do lateral-esquerdo Serginho, que pediu dispensa nesta segunda-feira da seleção brasileira, o Grêmio anunciou em Porto Alegre que Roger foi chamado para compor o grupo que enfrenta o Uruguai, dia 1º, em Montevidéu, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002.