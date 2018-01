Grêmio apenas empata com o Joinville Grêmio e Joinville empataram em 1 a 1, neste sábado, em Porto Alegre, pela sétima rodada da Copa Sul-Minas. O resultado mantém o time gaúcho na segunda colocação com 14 pontos, atrás do Cruzeiro. O Joinville, com quatro pontos, caiu para a 13.ª posição. O primeiro tempo foi tecnicamente fraco. O Grêmio, com Valdo, substituindo o jogador Zinho, não soube sair da forte e eficiente marcação do Joinville. Na única conclusão perigosa da primeira etapa, aos 40 minutos. Danilo passou pela fraca marcação do Grêmio e cruzou para Luiz Gustavo fazer 1 a 0. No segundo tempo, o Joinville continuou dominando a partida. A situação só melhorou para o Grêmio aos 27 minutos, quando a equipe catarinense ficou com dez jogadores depois da expulsão de Lico. O empate, no entanto, só veio aos 36, com Cláudio, após jogada de Roger.