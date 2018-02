Grêmio aposta em sobrinho de Leivinha Sem o capitão Sandro Goiano, que está suspenso, o Grêmio vai apostar em mais um garoto de suas categorias de base, o volante Lucas, de apenas 18 anos, na partida de estréia no quadrangular final da Série B do Brasileiro. O jogo será neste sábado, contra o Náutico, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Volante, Lucas se destacou no time B do Grêmio, que disputou uma série de jogos no interior do Rio Grande do Sul durante o ano. Ele é sobrinho de Leivinha, que fez sucesso com a camisa do Palmeiras na década de 70. Além da aposta em Lucas, o Grêmio terá a volta de outro jovem jogador. Esperança da torcida, o meia Anderson está recuperado de contusão e joga neste sábado. Sonhando com o retorno para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Grêmio conta com o apoio de sua torcida. Tanto que a diretoria do clube espera mais de 50 mil pessoas no jogo deste sábado no Olímpico.