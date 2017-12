Grêmio arma surpresas para Santa Cruz Depois de uma semana de treinos secretos, mistério na escalação e palestras para motivar os jogadores, o Grêmio espera surpreender o Santa Cruz no jogo deste sábado, às 16 horas, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. O duelo vale a liderança do quadrangular final da Série B do Brasileiro, pois o time pernambucano com 7 pontos, um a mais do que o adversário gaúcho. O Grêmio, inclusive, pode até garantir o retorno à primeira divisão do futebol brasileiro neste sábado, na penúltima rodada do quadrangular final. Para isso, precisa vencer o Santa Cruz e torcer para que o Náutico, que está com 3 pontos, não derrote a Portuguesa, que tem 5 - os dois se enfrentam no mesmo horário, em São Paulo. O técnico Mano Menezes acredita que a repetição de jogos faz com que todos os finalistas da Série B se conheçam bem. Por isso, ele prevê que o diferencial nessa hora decisiva será a qualidade na execução das jogadas ou algum lance individual. E, fazendo tanto mistério, o Grêmio espera surpreender o Santa Cruz. A idéia de Mano Menezes é fazer do meia Anderson um ponta-esquerda à moda antiga, com liberdade para driblar e ir à linha de fundo cruzar a bola para outros dois atacantes, Ricardinho e Lipatin. E, para equilibrar o setor defensivo, o técnico pretende colocar o volante Lucas no lugar do lateral-esquerdo Escalona. Anderson, que não foi bem contra a Portuguesa, quando jogou no meio-de-campo, destacou-se nos treinos da semana quando teve liberdade para atacar nessa nova posição. O único titular do Grêmio que está ameaçado de não jogar é o volante Jeovânio, com dores no tornozelo. Ele faz um teste no sábado de manhã e se for vetado, será substituído por Nunes.