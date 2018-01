Grêmio arranca empate em Fortaleza Em um jogo fraco, cheio de falhas por parte das duas equipes, Fortaleza e Grêmio empataram por 2 a 2, nesta quarta-feira, no Estádio Castelão, na capital cearense. Foi uma partida dramática para o clube gaúcho, que passou a maior parte do tempo com um jogador a menos e chegou a marcar um gol contra. O resultado, em casa, teve sabor de derrota para o Fortaleza, pois o clube sonhava com a vitória para fugir de vez das últimas posições. O time gaúcho começou mais ofensivo e abriu o placar aos seis minutos dando a impressão que conquistaria, enfim, a primeira vitória fora de casa. Aproveitando uma falha do adversário, Tinga chutou forte para o fundo da rede do goleiro Renato. E aos 15 minutos, Cláudio Pitbull quase marcou o segundo. Mas, aos 33, o Fortaleza arrancou o empate. Numa roubada de bola, Ricardinho passou para Richarlyson que marcou para o clube cearense. A partir daí, o tempo começou a amarelar para o Grêmio. O capitão Roger, que já havia recebido cartão amarelo, perdeu a cabeça e acabou sendo expulso após reclamar de uma jogada do time adversário. Com um jogador a menos, o técnico do Grêmio, Adilson Batista, foi abrigado a mexer na equipe substituindo o atacante Cláudio Pitbull pelo lateral Adriano. O Fortaleza buscou virar a partida ainda no primeiro tempo, que ficou mesmo no 1 a 1. Procurando dar um maior poder ofensivo para o Fortaleza, na volta para o segundo tempo, o técnico Márcio Araújo, substituiu Dino por Alysson. Mas a equipe gaúcha resistiu bravamente e o gol demorou a sair. Márcio Araújo mexeu outra vez no meio de campo: saíram Messias e Erandir e entraram Alexandre e Fabrício. Aos, 44 minutos, Anderson Lima marcou contral contra: 2 a 1, para o Fortaleza. A equipe cearense ainda comemorava, quando Anderson Lima salvou o Grêmio da derrota.