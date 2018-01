Grêmio arranca empate em São Caetano O Grêmio foi ao ABC e arrancou neste sábado um empate diante do São Caetano por 1 a 1, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Foi o quarto empate do time do ABC em cinco jogos, que chega aos sete pontos e fica cada vez mais longe das primeiras colocações. O Grêmio, com a igualdade, chegou a oito e também se distanciou do líder Atlético-MG, que já tem 13. Depois de um atraso de quase dez minutos em virtude da demora do Grêmio para entrar em campo, os dois times iniciaram o jogo sob uma forte chuva que castigava os poucos torcedores que compareceram ao estádio em pleno Sábado de Aleluia. O São Caetano, que surpreendeu ao entrar em campo com Ângelo e Anaílson como titulares, abriu o placar logo aos sete minutos de jogo. Em cobrança perfeita de falta, Marcinho acertou o ângulo esquerdo de Danrlei, que nada pôde fazer. Os donos da casa quase ampliaram oito minutos depois, quando Adhemar recebeu na entrada da área, passou pela zaga e chutou no contrapé de Danrlei, que apenas torceu para a bola não entrar. Mas o Grêmio chegou ao empate ainda no primeiro tempo. Aos 34 minutos, após cobrança de escanteio, Bruno desviou de cabeça e a bola sobrou livre para Christian, que chutou e empatou o jogo. Na etapa final, já sem chuva, só deu Grêmio. A primeira boa chance de gol dos gaúchos aconteceu aos 15 minutos, quando Christian recebeu cruzamento da direita e cabeceou forte, nas mãos de Silvio Luiz. Aos 29, o goleiro Silvio Luiz saiu jogando errado. A bola sobrou para Rodrigo Fabri, que deixou Bruno na cara do gol, mas chutou à esquerda levando muito perigo ao São Caetano. Sete minutos depois o Grêmio perdeu a melhor chance do segundo tempo. Após confusão na área, a bola sobrou para Gilberto, que acabara de entrar, acertar a trave do goleiro. Ficha Técnica São Caetano - Silvio Luiz; Ângelo (Mineiro), Dininho, Serginho e Zé Carlos (Paulinho); Marco Aurélio, Capixaba, Ramalho e Anaílson; Marcinho e Adhemar (Denni) - Técnico: Mário Sérgio. Grêmio - Danrlei; Anderson Lima, Claudiomiro, Anderson Polga e Roberto; Amaral, Gavião, Elton (Gilberto) e Bruno; Basílio (Luís Mário) e Christian (Rodrigo Fabri) - Técnico: Tite. Gols - Marcinho aos sete e Christian aos 34 minutos do primeiro tempo Árbitro - Luciano Augusto Almeida (Fifa-DF) Cartão amarelo - Anderson Lima, Roberto, Paulinho, Marco Aurélio, Anaílson Público e Rendam - não divulgados Local - Estádio Anacleto Campanella (São Caetano do Sul/SP) classificação