Grêmio arranca empate em São Januário O Vasco continua sem vencer no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe vascaína empatou com o Grêmio, por 1 a 1, em São Januário. O resultado mantém o time do Rio na zona de rebaixamento. Nem a volta do meia Petkovic, que reestreou contra os gaúchos e ainda marcou um gol, serviu para garantir a primeira vitória do Vasco na competição. Os cariocas começaram melhor, mas quem finalizou primeiro foi o Grêmio, em chute cruzado do atacante Marcelinho. O meia Petkovic dava o tom do meio-de-campo vascaíno e organizava as jogadas mais importantes. Só que o Vasco não conseguia assustar o gol de Tavarelli. E os gaúchos continuavam desperdiçando oportunidades. Após cruzamento, Christian driblou a marcação dentro da área e tocou para fora. Petkovic, então, resolveu aparecer ainda mais na partida. Primeiro o sérvio fez linda jogada e passou para Valdir. O atacante vascaíno, diante de Tavarelli, chutou em cima do goleiro. Em seguida, aos 20 minutos, o árbitro Clever Assunção Gonçalves assinalou pênalti em Valdir. Petkovic cobrou, abrindo o marcador. No segundo tempo, logo no primeiro ataque, Christian chutou para boa defesa de Fábio. O Vasco deu o troco com Petkovic. Ele cobrou falta, a zaga desviou e o zagueiro Henrique, dentro da pequena área, perdeu a oportunidade de ampliar. O Grêmio tentava pressionar, mas esbarrava na falta de criatividade do seu meio-de-campo. Sendo assim, era de se esperar que o gol de empate saísse de uma jogada de bola parada. O lateral-direito Michel cobrou falta e o zagueiro Claudiomiro tocou de cabeça, sem chances para Fábio. Em outro cruzamento, Luciano Santos cabeceou rente à trave. No fim do jogo, Petkovic partiu do meio-de-campo, foi driblando os adversários e bateu cruzado. Valdir, porém, chegou atrasado e a bola foi para fora.