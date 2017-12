Grêmio arranca empate na Vila Belmiro O Santos empatou por 2 a 2 contra o Grêmio, neste domingo, que, com o resultado, vai para a última rodada a um passo do rebaixamento. Tem 47 pontos e ocupa a antepenúltima posição. O time da Vila Belmiro, segundo lugar garantido, não tinha qualquer motivação para o jogo. Ainda assim foi melhor que os gaúchos. Robinho brilhou mais uma vez, mas estragou sua apresentação no fim, depois de discutir com o zagueiro Baloy e ambos serem expulsos. Pelo Grêmio, time de mais força do que técnica, Christian deu um exemplo de superação. Um mês após cirurgia no joelho direito, marcou o seu segundo gol e deu trabalho à defesa santista. O Santos dominou o inicio da partida. Aos 12, o time chegou a reclamar um gol não marcado após chute (era para ser um cruzamento) de Reginaldo Araújo. O goleiro Eduardo Martini, em cima da linha, segurou, escorregou e ... caiu dentro do gol. O Grêmio, no contra-ataque, acabou surpreendendo - com Christian, aos 36. Aos 46, no entanto, Alex, de falta, empatou. No segundo tempo, aos 18, Elton chutou forte, Júlio Sérgio não conseguiu segurar e Bruno, no rebote, fez o segundo dos visitantes. Tudo ia bem, terminar na frente era tudo que os gremistas queriam, mas, aos 26, após uma bobeada da defesa, Diego, de cabeça, fez 2 a 2. O Grêmio agora precisa da vitória na última rodada, domingo, contra o Corinthians, no Rio Grande do Sul.