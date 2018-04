Grêmio atuará com seis titulares pendurados contra o Flu O Grêmio já terá que entrar em campo neste domingo, contra o Fluminense, pensando na partida do próximo dia 27, diante do Goiás, no Serra Dourada. Isso porque o time gaúcho atuará no Olímpico com seis titulares pendurados com dois cartões amarelos. Assim, se um deles receber o terceiro, não poderá jogar contra os goianos, em um confronto direto pelas primeiras posições do Brasileiro.