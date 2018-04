Grêmio B vence na Arena e se reabilita no Gauchão

PORTO ALEGRE - Depois de estrear na temporada perdendo para o São José, o Grêmio conquistou nesta quinta-feira a sua primeira vitória no ano, ao fazer 2 a 1 no Lajeadense, na Arena Grêmio, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Como o elenco principal faz pré-temporada sob o comando de Enderson Moreira, o clube tricolor usa seu time B neste início de temporada, treinado por Marcelo Mabília.

Bastante elogiado por Enderson, Everton abriu o placar para o Grêmio aos 37 minutos do primeiro tempo, quando completou cruzamento rasteiro feito por Breno. Os dois devem receber chance no elenco principal durante o Gauchão.

Tentando sempre pelo alto, o time de Lajeado conseguiu empatar de cabeça, com Gabriel Ats, aos 31 do segundo tempo. Mas, oito minutos depois, Luan sofreu pênalti em falta cometida por Oliveira. Leandro Canhoto foi para a cobrança e garantiu a vitória do Grêmio, que no domingo recebe o Aimoré.