Grêmio Barueri antecipa acesso para A2 O Grêmio Barueri conseguiu garantir o acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista de 2006 neste domingo, com duas rodadas de antecedência, ao empatar com o XV de Jaú por 0 a 0. Assim, ele chega aos dez pontos no Grupo 4 e fica com uma vaga. Agora, Rio Claro, São José e XV de Jaú disputam a outra vaga. Este é o terceiro acesso consecutivo do time de Barueri. Em 2003, o Grêmio foi vice-campeão da extinta Série B2. Ano passado, ele ficou entre os quatro primeiros colocados da Série B1, quando subiu para a Série A3. "Isto é fruto de um trabalho de equipe e de muito planejamento", explicou, eufórico, o presidente Walter Sanches. A prefeitura municipal já planeja ampliar e modernizar o Estádio Orlando Novelli, que no futuro vai receber até 25 mil espectadores, bem acima dos atuais sete mil. "Esta obra já está em andamento", confirma o prefeito Rubens Furlan, vendo em breve o time da cidade na elite paulista. No final do jogo, debaixo de uma chuva de fogos, os jogadores comemoram a vaga dentro de campo. Perto de três mil pessoas estavam nas arquibancadas. Em campo, o Grêmio Barueri foi diferente dos jogos anteriores, jogando ?com o regulamento na mão?. Assim fez apenas o suficiente para empatar, o que lhe fez ampliar a marca de 19 jogos invicto. "Não precisamos mostrar para ninguém que somos os melhores, porque os números comprovam isso", disse o técnico José Carlos Fescina. Na primeira fase, o time foi o melhor, somando 42 pontos, e garantiu a vaga com méritos indiscutíveis. O objetivo do time, agora, é terminar na liderança e brigar pelo título de campeão da competição contra o líder do Grupo 3 num único jogo que será disputado na casa do time de melhor campanha. O Barueri só precisa de mais um ponto nos dois próximos jogos, contra Rio Claro, fora, e São José, em casa. Situação geral - O empate também foi bom para o XV de Jaú que se isolou na vice-liderança, com cinco pontos, seguido pelo Rio Claro, com quatro, após empatar por 2 a 2 com o São José, sábado à noite, em São José dos Campos (SP). O São José é o lanterna com dois pontos. No Grupo 3, a disputa está mais acirrada. O Monte Azul lidera, com nove pontos, após vencer em casa o Itararé por 3 a 1, no sábado à tarde. O vice-líder, com sete pontos, é o XV de Piracicaba que, sexta-feira, venceu o Palmeiras B por 2 a 0, com recorde de público no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (cerca de 17 mil espectadores e um público pagante de 13.035). O Palmeiras B tem cinco pontos, enquanto o Itararé, eliminado, apenas um. Faltam apenas duas rodadas para o término da segunda fase. Próxima rodada da segunda fase (12/6): Monte Azul x Palmeiras B; Itararé x XV de Piracicaba; Rio Claro x Grêmio Barueri; e São José x XV de Jaú. Resultados da quarta rodada da segunda fase: XV de Piracicaba 2 x 0 Palmeiras B; Monte Azul 3 x 1 Itararé; São José 2 x 2 Rio Claro; e Grêmio Barueri 0 x 0 XV de Jaú. Classificação da segunda fase: Grupo 3) 1.º - Monte Azul, 9 pontos; 2.º - XV de Piracicaba, 7; 3.º - Palmeiras B, 5; e 4.º - Itararé, 1. Grupo 4) 1.º - Grêmio Barueri, 10 pontos; 2.º - XV de Jaú, 5; 3.º - Rio Claro, 4; e 4.º - São José, 2.