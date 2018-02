Grêmio Barueri contrata mais três reforços para o Paulistão Um dos caçulas do Campeonato Paulista de 2007, o Grêmio Barueri continua se reforçando para encarar as principais forças do Estado. Nesta quinta-feira, a diretoria apresentou mais três jogadores que vão compor o grupo do técnico Marcelo Villar. Os recém-chegados são o meia Ivan Santos, de 24 anos, o atacante Anderson Potty, de 26, e o atacante Marciano, também com 26 anos. Ivan já esteve no Barueri em 2005 onde se sagrou campeão da Série A-3 do Campeonato Paulista. Depois foi para o São Caetano por onde permaneceu nos últimos 12 meses. Anderson Potty disputou a Série B no último ano pelo Avaí-SC. O atacante Marciano veio do Brasiliense. Os três assinaram contrato de um ano. Segundo o presidente Walter Sanches, os novos jogadores estão dentro dos ?padrões salariais do clube que paga pouco, mas em dia?. O Barueri estréia no dia 17 de janeiro contra o Santos, no Parque Antártica, porque o estádio municipal da cidade passa por reformas, atrasadas devido o prolongado período de chuvas. Santo André Além da volta do volante Ramalho, que estava no São Paulo, o Santo André ainda ganhará mais três reforços para a disputa do Campeonato Paulista. O diretor Sérgio do Prado promete ainda apresentar ao técnico Ruy Scarpino um goleiro, um lateral e um atacante, cujos nomes são mantidos em absoluto sigilo. Bragantino Um desacordo contratual desfez o acordo com o experiente goleiro Pitarelli com o Bragantino. O jogador continuará treinando no Rio Preto, que vai disputar a Série A-2 do Estadual. A diretoria do bragantino ainda busca um meia experiente para ?movimentar? o time no Paulistão. Paulista Com uma lesão nos ligamentos do joelho direito, o goleiro reserva Robson ficará dois meses fora dos treinamentos do Paulista. Além de Victor, que é o titular, o clube conta com os jovens Felipe e César. Marília A comissão técnica do Marília confirmou jogo-treino com o Osvaldo Cruz, dia 9, terça-feira, no Estádio Bento de Abreu. O técnico Roberto Cavalo quer outro amistoso antes da estréia diante do Santo André, dia 17, em casa.