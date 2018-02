Grêmio Barueri pronto para estrear na elite do Paulista O Barueri aposta na manutenção da base que obteve o acesso para a Série B no Brasileiro para debutar no Paulistão. Sem estrelas no elenco, o clube sonha em repetir o sucesso dos anos anteriores, quando conseguiu trocar de divisão seis vezes em cinco anos consecutivos. ?Ter praticamente todos os jogadores do ano anterior é muito importante para iniciarmos a competição brigando pelos primeiros lugares. Claro que os grandes são favoritos ao título, mas nosso trabalho é sério e temos condições de brigar na parte de cima?, disse o técnico Marcelo Vilar, que ficou famoso no ano passado ao assumir duas vezes o comando do Palmeiras. Do time que atuou na vitória por 3 a 0 sobre o Ferroviário, na última rodada da Série C, nove jogadores continuam como titulares e têm grandes chances de estar em campo diante do Santos, quarta-feira, às 21h45, no Palestra Itália. As únicas novidades da equipe devem ser o lateral-esquerdo Giba, ex-Santos, e o meia Júlio César. A maior esperança continua sendo o atacante Pedrão, que chegou a ser sondado pelo Palmeiras, mas acabou permanecendo no clube. O time para a estréia deve ter: Gilvan; Edylton, Fábio Luiz, Anderson Marques e Giba; Bilinha, Júlio, Júlio César e Luciano Gigante; Pedrão e Thiago Humberto.