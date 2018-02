Grêmio Barueri vence na Série A-3 Na abertura da 7.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3, o Grêmio Barueri venceu o EC Osasco, por 3 a 2, neste sábado à tarde, no Estádio Orlando Novelli, na Grande São Paulo. O resultado deixou o Barueri, provisoriamente, na segunda colocação, com 13 pontos e o Osasco parou nos sete pontos, na sétima posição do Grupo 2. Esta foi a primeira vez que os clubes se enfrentaram como profissionais, criando uma rivalidade regional.