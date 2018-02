Grêmio bate 15 de Novembro e fica perto da vaga no Gaúcho Invicto na temporada, o Grêmio venceu o 15 de Novembro por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Campo Bom, e está praticamente classificado para a segunda fase do Campeonato Gaúcho. O time lidera o Grupo 2 com 28 pontos e precisa somar apenas mais quatro nos seis jogos que ainda têm pela frente para garantir sua vaga entre os seis melhores da competição. Somado a isso, a equipe da capital acabou com o tabu de nunca ter vencido o adversário em seus domínios. Ao contrário dos últimos jogos, o Grêmio apostou nas jogadas pelas pontas para abrir espaços na defesa adversária. E foi assim que chegou cedo aos dois gols. No primeiro, aos 26 minutos, Everton cruzou para Ramon escorar a bola para dentro do gol. No segundo, dois minutos depois, Tcheco lançou a bola na cabeça de Diego Souza, que concluiu com facilidade. Com a vantagem assegurada, o Grêmio diminuiu o ritmo, passou a trocar passes e a reter a bola para fazer o tempo passar sem se submeter a grandes riscos. Na próxima rodada do Estadual, a equipe dirigida pelo treinador Mano Menezes , que segue sem perder neste ano - soma dez vitórias e dois empates -, enfrenta o São Luiz, no domingo, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. Em outras partidas da chave, o Esportivo passou pelo São Luiz por 2 a 1, enquanto o São José, de Porto Alegre, ganhou do homônimo de São José de Cachoeira do Sul também por 2 a 1. CAMPEONATO GAÚCHO Primeira fase - 2.ª rodada do returno Grupo 1 Guarany-RS 0 x 3 Juventude Internacional 0 x 2 Ulbra Santa Cruz-RS 1 x 0 Glória-RS Veranópolis 2 x 1 Novo Hamburgo Grupo 2 Esportivo-RS 1 x 1 São Luiz São José-POA 2 x 1 São José-Cachoeira 15 de Novembro 0 x 2 Grêmio Classificação Grupo 1 1.º - Juventude, 24 pontos; 2.º - Ulbra, 18; 3.º - Novo Hamburgo, 15; 4.º - Internacional, 14; 5.º - Santa Cruz, 14; 6.º - Veranópolis, 13; 7.º - Guarany-Ba, 11; 8.º - Glória, 6; 9.º - Gaúcho, 3 Grupo 2 1.º - Grêmio, 25; 2.º - Esportivo, 18; 3.º - Caxias, 14; 4.º - São José-PA, 11; 5.º - São Luiz, 11; 6.º - São José-CS, 10; 7.º - 15 de Novembro, 10; 8.º - Guarani-VA, 10; 9.º - Brasil-PE, 6