Grêmio bate Guarulhos e é último classificado à 3ª fase da Copinha

Na partida que fechou a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Junior, o último time a garantir classificação foi o Grêmio. O time gaúcho enfrentou o Guarulhos-SP, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP), e venceu por 2 a 0 graças aos gols de Da Silva e Tetê, já no segundo tempo.

Com a vitória, o próximo adversário do Grêmio será o Goiás, que passou pelo Trindade-GO mais cedo em confronto estadual com vitória por 2 a 1.

Após 10 dias de competição, as 128 equipes já foram reduzidas para 32 na terceira fase, que já começa neste sábado com mais oito jogos.

Confira os resultados desta sexta-feira pela 2.ª fase da Copa São Paulo:

Vasco-RJ 2 x 1 São Bernardo-SP

Palmeiras-SP 2 x 0 Botafogo-PB

Volta Redonda-RJ 0 x 1 Red Bull Brasil-SP

Coritiba-PR 2 x 1 Aimoré-RS

Joinvile-SC 2 x 4 Atlético-MG

Ceará-CE 0 x 2 Água Santa-SP

Bahia-BA 0 x 1 Taubaté-SP

Goiás-GO 2 x 1 Trindade-GO

Santo André-SP 0 x 1 América-MG

Portuguesa-SP (4) 1 x 1 (2) São Paulo-AP

Corinthians-SP (4) 1 x 1 (1) Sport-PE

Audax-SP 4 x 1 Real-DF

Avaí-SC 3 x 2 Itapirense-SP

São Carlos-SP 2 x 3 Ferroviária-SP

Flamengo-RJ 5 x 0 Elosport-SP

Grêmio-RS 2 x 0 Guarulhos-SP