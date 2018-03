Grêmio bate o Cruzeiro no Gaúcho e ganha moral para o clássico com o Inter

O Grêmio derrotou o Cruzeiro por 2 a 0 neste sábado, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Miller Bolaños e Ramiro marcaram os gols da partida e mantiveram o time tricolor na terceira colocação na tabela. A equipe treinada por Renato Gaúcho foi a 10 pontos e tem cinco a menos do que o líder Novo Hamburgo. O Cruzeiro é o quinto colocado com seis.

A vitória na partida realizada no Estádio Antônio Vieira Ramos, em Gravataí, serviu para apagar a péssima apresentação do Grêmio na rodada anterior, quando empatou por 1 a 1 em casa com o São José. Apesar de ter feito uma boa apresentação, a equipe levou um susto logo no início da partida.

Na primeira chegada ao ataque, William foi derrubado por Kannemann na área: pênalti. Lucão foi para a cobrança, mas Marcelo Grohe foi muito bem e mandou a bola para escanteio.

A partir daí, o time visitante passou a comandar a partida e conseguiu abrir o marcador aos 44. O equatoriano Miller Bolaños arriscou chute de longe, a bola ainda tocou a trave antes de entrar.

Na etapa final, Lucão já tinha cartão amarelo, cometeu falta em Michel e levou o cartão vermelho. Com um a mais, o Grêmio voltou a pressionar e ampliou com Ramiro, que aproveitou cruzamento de Lincoln.

Na próxima rodada do Campeonato Gaúcho tem Gre-Nal. A partida está marcada para o próximo sábado, às 18h30, na Arena do Grêmio. O Cruzeiro volta a campo no domingo, dia 5, às 17 horas, diante do Caxias no Centenário.