Grêmio bate São Luiz e garante 1.ª posição do Grupo 2

A vitória deixou o time do técnico Renato Gaúcho com 17 pontos, na liderança isolada da chave, e com a melhor campanha da competição. O Grêmio, já classificado para as quartas de final do primeiro turno, é o único invicto do Estadual. O São Luiz ocupa a lanterna do Grupo 1, com sete pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Grêmio não teve problemas para definir a partida logo nos primeiros minutos. Aos 8, Mário Fernandes avançou pela direita e cruzou na área para Maylson, que precisou de duas tentativas para marcar. Na primeira, de cabeça, parou nas mãos do goleiro. No rebote, acertou o pé direito, quase no chão, para mandar para as redes.

O domínio gremista seguiu no segundo tempo, mas sem ter influência no marcador. Mesmo depois da expulsão do zagueiro Bronzatti, após falta violenta em Borges. Os visitantes não souberam aproveitar a vantagem numérica e terminaram o jogo com uma vitória simples.

O Grêmio volta a campo agora no domingo, às 17 horas, para enfrentar o Novo Hamburgo, novamente fora de casa, no Estádio do Vale, pela última rodada do primeiro turno do Gauchão.