Grêmio bobeia e só empata no Uruguai O Grêmio não conseguiu segurar a vantagem de 2 a 0 que tinha aos 41 minutos do segundo tempo e cedeu o empate ao Peñarol, em jogo válido pela Copa Libertadores da América, nesta terça-feira à noite, em Montevidéu. Descontado o gosto de derrota que o 2 a 2 teve, o resultado beneficiou o time brasileiro. Com o ponto conquistado, o tricolor gaúcho manteve a liderança do Grupo 5, com quatro pontos, e fica dependendo de duas vitórias em quatro jogos para se classificar para as oitavas-de-final. Depois de um começo vacilante, o time uruguaio foi superior ao brasileiro no primeiro tempo, quando conseguiu concluir cinco vezes contra o gol de Danrlei. Apesar disso, só teve uma grande chance, aos cinco minutos, quando Pacheco ficou diante de Danrlei, mas chutou em cima de Gavião, que corria a seu lado tentando a recuperação. A bola bateu no volante gremista e enganou o goleiro, mas não entrou, passando próxima à trave. O Grêmio só chutou duas vezes, sem perigo. As emoções que faltaram no primeiro tempo sobraram no segundo. Luís Mário passou a deslocar-se da direita para a esquerda constantemente, deixando espaço para as entradas de Anderson Lima e confundindo a defesa uruguaia. Foi assim que nasceu o primeiro gol. O atacante cruzou uma bola da esquerda para a direita. Anderson Lima acertou o chute no canto direito de Elduayen e abriu o placar. Luís Mário também concluiu com perigo aos 11, aos 19 e aos 23 minutos. Aos 32, após Basílio exigir ótima defesa de Elduayen, o ataque do Grêmio ficou com o rebote, tabelou e encontrou Douglas na pequena área. O ala-esquerdo teve calma para escolher o canto e fazer 2 a 0. O Peñarol nem chegou a pressionar para obter o empate. Aos 41, Pacheco aproveitou um vacilo da defesa tricolor, entrou na área entre quatro zagueiros e descontou. Aos 44, Danrlei, que havia defendido um pênalti, largou uma bola lançada na área nos pés de Canobbio, que aproveitou para fazer o segundo gol dos uruguaios. Ficha Técnica: Peñarol: Elduayen; Turcios, Bizera, De Souza e Fajardo; Cesaro, Bengoechea, Canobbio e Pacheco; Jiménez (Cedrez) e Estoyanoff (Bueno). Técnico: Diego Aguirre. Grêmio: Danrlei; Adriano (Emerson), Claudiomiro e Roger; Ânderson Lima, Gavião, Tinga, Rodrigo Fabri e Douglas; Luís Mário (Élton) e Caio (Basílio). Técnico: Tite. Gols: Anderson Lima aos 15, Douglas aos 32, Pacheco aos 41 e Canobbio aos 44 minutos do segundo tempo. Juiz: Carlos Amarilla (Paraguai). Cartão amarelo: De Souza, Cesaro, Danrlei, Anderson Lima e Luís Mário. Local: Estádio Centenário.