Grêmio busca 3ª vitória na Mercosul O Grêmio tenta nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico, manter a seqüência de vitórias na Copa Mercosul, diante do Palmeiras. Em má fase no Campeonato Brasileiro, o time gaúcho ainda lidera seu grupo no torneio sul-americano, com seis pontos. Venceu o River Plate, em Buenos Aires, na estréia e depois o Universidad Católica, do Chile, em Porto Alegre. Nas últimas três semanas, entretanto, o time de Tite só acumula maus resultados. Para agravar a situação, quatro titulares estão lesionados: Mauro Galvão, Roger, Anderson Lima e Rodrigo Mendes.