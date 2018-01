Grêmio busca a liderança no Paraná Ainda invicto neste ano, o Grêmio enfrenta o Malutron em São José dos Pinhais, neste sábado, em busca da liderança na Copa Sul-Minas. Para isso, além de vencer seu jogo, terá que torcer para seu rival, o Internacional, derrotar o Cruzeiro em Porto Alegre. O técnico Tite não poderá contar com Roger, suspenso, Mauro Galvão e Rodrigo Fabri, machucados. Também não vai poder estrear o atacante Luís Mário porque o Corinthians, dono do vínculo, conseguiu suspender na Justiça o negócio entre o jogador e o clube gaúcho. O Malutron luta para sair das últimas posições. É o décimo terceiro colocado, com apenas três pontos.