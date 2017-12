Grêmio busca a vaga antecipada O Grêmio pode se tornar nesta terça-feira a primeira equipe a garantir vaga na segunda fase da Copa Libertadores da América. Para isso, basta vencer o 12 de Octubre, em Assunção, no Paraguai. Com 9 pontos ganhos em três jogos disputados, o clube gaúcho lidera o grupo 2 da competição, enquanto o time paraguaio, o Cienciano (Peru) e o Oriente Petrolero (Bolívia) estão empatados com três pontos. Tentando manter a invencibilidade na Libertadores e pensando na classificação antecipada, o técnico Tite decidiu não mexer na equipe titular. A única alteração é a entrada do atacante Rodrigo Fabri no lugar de Fábio Baiano, que está contundido. Enquanto o time luta pela vaga em Assunção, a diretoria corre atrás de reforços. O atacante Luís Mário, por exemplo, já está contratado e treina normalmente com o grupo, mas ainda aguarda a confirmação de seu registro na CBF para ficar à disposição do técnico Tite. Outro que pode chegar ao clube é Luizão, que deve ter o empréstimo anunciado nesta terça-feira. Hoje, o ex-jogador do Corinthians esteve em Roma, na Itália, negociando sua transferência para a Lazio. Depois de ter conseguido na Justiça Trabalho a liberação para deixar o Corinthians, Luizão negocia seu passe com clubes europeus. Ele também tenta que a sua nova equipe aceite emprestá-lo para o Grêmio até o final do primeiro semestre. Pois assim, poderia jogar antes da Copa do Mundo e manter as esperanças de ser convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Afinal, as inscrições na Europa só abrem em julho e, se não for emprestado a um time brasileiro, ficará parado até lá.