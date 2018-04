Grêmio busca liderança isolada em SC Sem o goleiro Danrley, machucado, e o zagueiro Ânderson Polga, na seleção brasileira, o Grêmio tenta se isolar na liderança da Copa Sul-Minas nesta quarta-feira, no jogo contra o Tubarão, quinto colocado na classificação. Para alcançar seu objetivo, o tricolor gaúcho tem que vencer em Santa Catarina e torcer para que, na mesma rodada, o Pelotas, o Coritiba e o Cruzeiro, que também têm seis pontos, não alcancem resultados idênticos ao seu. Eduardo Martini substituirá Danrley e o uruguaio Pablo Hernandez entra no lugar de Polga. O ala esquerda Gilberto volta ao time, recuperado de lesão, retomando o lugar que havia sido ocupado temporariamente por Fábio de los Santos. Em Caxias do Sul, o Pelotas também luta para se manter na liderança, enfrentando o lanterna Juventude.