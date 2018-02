Grêmio busca revanche contra o Tolima na Libertadores O Grêmio recorreu aos treinos secretos e vai esconder a escalação até à última hora para tentar surpreender o Tolima nesta terça-feira, no Estádio Olímpico, pela Copa Libertadores da América. O jogo é decisivo para as pretensões do clube brasileiro na competição. O time colombiano tirou a invencibilidade dos gaúchos na temporada ao vencer por 1 a 0, em Ibagué (COL), no dia 15 de março. Uma vitória coloca o time de Mano Menezes no primeiro lugar do Grupo 3, com sete pontos, isolado, se o placar tiver diferença de dois ou mais gols, ou ao lado do próprio Tolima, se a diferença for de um gol. Mas um empate ou uma derrota deixam a equipe gaúcha em situação muito difícil, na dependência de vitória contra o Cúcuta, na Colômbia, na próxima rodada, para seguir sonhando com a classificação para a segunda fase. Apesar dos despistes, o técnico Mano Menezes deve escalar o volante Edmílson, recuperado de lesão, para auxiliar a defesa e deixar Lucas mais solto, inclusive para chegar ao ataque de surpresa em alguns lances. O centroavante Tuta, que já jogou contra o Guarani de Venâncio Aires no último sábado, depois de uma parada de mais de um mês, também vai jogar. O mistério fica em torno da formação do meio-campo. O treinador pode optar pelo volante Diego Souza ou pelo meia Ramón. Se escolher o primeiro, deixará apenas Carlos Eduardo por perto de Tuta. Se escolher o segundo, terá dois jogadores próximos para tabelar com o centroavante e reter a bola no ataque. GRÊMIO x TOLIMA Grêmio - Saja; Patrício, Schiavi, William e Lúcio; Edmílson, Lucas, Tcheco, Ramón (Diego Souza) e Carlos Eduardo; Tuta. Técnico: Mano Menezes. Tolima - Agustín Julio; Gerardo Vallejo, Hilario Cuenú, Roger Cambindo e Braham Sinisterra; Juan Carlos Escobar, Yulián Anchico, Hernando Patiño e John Charria; Darwin Quintero e Jorge Perlaza. Técnico: Jaime de la Pava. Árbitro - Martín Vázquez (Uruguai). Horário - 21h45. Local - Estádio Olímpico, em Porto Alegre.