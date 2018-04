Grêmio busca vaga nas quartas da Copa Libertadores Depois de uma semana de preparativos em Bogotá, o Grêmio decide com o Independiente Santa Fé, no estádio El Campín, às 22h30 (de Brasília), nesta quinta-feira, qual dos dois times passará para as quartas de final da Copa Libertadores. O clube brasileiro tem a vantagem do empate porque venceu o primeiro jogo, em Porto Alegre, por 2 a 1. Mas o colombiano pode ficar com a vaga com vitória simples, por 1 a 0, porque marcou um gol fora de casa.