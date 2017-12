Grêmio busca vitória e tranqüilidade Sem Fábio Baiano, machucado, Mauro Galvão e Gilberto, suspensos, o Grêmio tenta encaminhar a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Minas neste sábado, em Porto Alegre, contra o Figueirense. Uma vitória deixa o tricolor com 24 pontos, a apenas quatro dos 28 tidos como necessários para assegurar a vaga, e pode devolver a tranqüilidade abalada por duas notícias ruins nesta semana: derrota para o 12 de Outubro pela Libertadores da América e a suspensão, por um ano, do goleiro Danrlei. Como compensação, o atacante Luizão já treina no Olímpico preparando-se para estrear na semana que vem. O Figueirense promete atrapalhar os planos do vice-líder da competição - o líder é o Cruzeiro, com 23 pontos. O time catarinense tem campanha irregular na Sul-Minas - é o 10º, com 12 pontos. Mas está embalado pela classificação para as oitavas-de-final da Copa do Brasil com um empate heróico contra o Vitória, na Bahia, na quarta-feira, depois de estar perdendo por 3 a 1. O atacante Selmir está suspenso, mas há a expectativa da volta dos meias titulares William e Marcelinho.