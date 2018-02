Grêmio cai ante Esportivo e perde invencibilidade no Gaúcho Já classificado às semifinais do Campeonato Gaúcho, o Grêmio decepcionou a sua torcida ao ser derrotado, de virada, pelo Esportivo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Com o resultado, a equipe dirigida pelo treinador Mano Menezes perdeu a sua invencibilidade no Estadual. Apesar do tropeço, o Grêmio, que atuou com alguns jogadores reservas, segue na liderança do Chave 2 com 34 pontos, 13 a mais que o time de Bento Gonçalves, que ocupa o segundo posto. A terceira colocação está com o Caxias, que soma 20 pontos e bateu o São José-POA por 2 a 1, no Estádio Passo da Areia, também na capital do Estado. O Grêmio saiu na frente aos 22 minutos do primeiro tempo. Após tabelar com o jovem Jhonathan, Tcheco recebeu na entrada da área e bateu rasteiro no canto esquerdo. O empate do Esportivo foi obra de dois ex-jogadores do Grêmio, os veteranos Zé Alcino, que cruzou a bola para a área, e Caio, que concluiu sem dar chances ao goleiro Saja, aos 42 minutos. No segundo tempo, o time tricolor forçou o ritmo, mas foi surpreendido por uma jogada individual de Anderson Catatau, que partiu do meio-de-campo, venceu dois zagueiros e marcou o gol da vitória, aos 28 minutos. Nervosos, os jogadores gremistas passaram a errar passes e não tiveram mais chance de empatar. O Esportivo poderia ampliar, mas, aos 47 minutos Juliano chutou um pênalti na trave. Na próxima rodada do Gauchão, o Grêmio recebe o Guarani no sábado, no Estádio Olímpico. Já o Esportivo encara o Caxias, no domingo, no Estádio Centenário, na Serra Gaúcha, na luta pela vice-liderança da Chave 2.