Grêmio cai diante do Tolima e conhece 1.ª derrota em 2007 O Grêmio levou a pior no duelo pela liderança do Grupo 3 da Copa Libertadores da América: perdeu por 1 a 0 para o Deportes Tolima, nesta quinta-feira, em Ibagué, na Colômbia. Foi a primeira derrota do time gaúcho em 2007. O único gol do jogo foi marcado por Perlaza, aos 33 minutos do primeiro tempo, numa falha do goleiro argentino Saja, que espalmou para o meio da área um chute de longa distância de Patiño. No rebote, o atacante colombiano só teve o trabalho de tocar para as redes. Apesar do erro no gol, Saja fez boas defesas e evitou que o placar fosse ainda maior para os colombianos. Com o resultado, o Tolima chegou aos sete pontos, abrindo três de vantagem para o Grêmio. O time de Mano Menezes acumulou o segundo jogo seguido sem vitória na Libertadores - no dia 27 de fevereiro, empatou sem gols com o Deportivo Cúcuta no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. O próximo compromisso dos gaúchos será no próximo dia 27, terça-feira, novamente diante do Tolima, mas em Porto Alegre. DEPORTES TOLIMA 1 x 0 GRÊMIO Deportes Tolima - Julio; Vallejo, Cuenu, Cambindo e Sinisterra; Patiño, Escobar, Charria (Gonzalez) e Anchico; Perlaza (Savoia) e Quintero (Rolong). Técnico: Jaime de la Pava. Grêmio - Saja; Patrício, Schiavi, William e Lúcio; Nunes, Lucas, Diego Souza (Carlos Eduardo) e Tcheco; Ramón (Aloísio) e Everton. Técnico: Mano Menezes. Gols - Perlaza, aos 33 minutos do primeiro tempo. Cartões amarelos - Patiño, Julio, William e Gonzalez. Árbitro - Rafael Furchi (ARG). Local - Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, Colômbia.