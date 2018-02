Grêmio chega à quarta vitória seguida no Gaúcho O Grêmio venceu o Esportivo por 3 a 0 nesta quarta-feira, em Bento Gonçalves, e manteve o primeiro lugar no Grupo 2 do Campeonato Gaúcho, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Foi a quarta vitória consecutiva da equipe do técnico Mano Menezes, que já marcou 11 gols e não sofreu nenhum. Revelação do início da temporada, o garoto Carlos Eduardo destacou-se mais uma vez e levou a defesa do Esportivo ao desespero com seus dribles, deslocamentos constantes e boa troca de passes com Tuta e Tcheco. Ele sofreu o pênalti que Tcheco converteu para fazer o primeiro gol, aos 21 minutos do primeiro tempo, e marcou o terceiro gol, aos 25 minutos do segundo tempo, depois de entrar na área a dribles. O segundo gol foi marcado aos 31 minutos do primeiro tempo, por Tuta. Também pelo Grupo 2, o 15 de Novembro ganhou do São José, de Cachoeira do Sul, por 2 a 0, e o Brasil empatou com o Guarani, de Venâncio Aires, por 1 a 1. O Caxias, que folga na rodada, é o vice-líder, com nove pontos. O Esportivo permanece em terceiro, com seis pontos. Na Chave 1, a Ulbra perdeu para o Veranópolis por 2 a 1, como visitante, mas manteve o primeiro lugar, com nove pontos. O Guarany de Bagé empatou com o Gaúcho, em casa, por 1 a 1, e assumiu o segundo lugar, com sete pontos, um à frente do Juventude, que não jogou na rodada. O Santa Cruz empatou com o Novo Hamburgo por 0 a 0. A rodada será complementada nesta quinta-feira, com Internacional X Glória, no Beira-Rio, pelo Grupo 1, e São José-POA X São Luiz, no Passo da Areia, pelo Grupo 2. CAMPEONATO GAÚCHO Primeira fase - 4.ª rodada Guarani 1 x 1 Gaúcho Veranópolis 2 x 1 Ulbra Santa Cruz 0 x 0 Novo Hamburgo 15 de Novembro 2 x 0 São José-CS Brasil 1 x 1 Guarani Esportivo 0 x 3 Grêmio Classificação: Grupo 1 1.º - Ulbra, 9 pontos; 2.º - Guarany, 7; 3.º - Juventude, 6; 4.º - Santa Cruz, 5; 5.º - Veranópolis, 4; 6.º - Novo Hamburgo, 3; 7.º - Glória, 2; 8.º - Gaúcho, 2; 9.º - Internacional, 1. Grupo 2 1.º - Grêmio, 12; 2.º - Caxias, 9; 3.º - Esportivo, 6; 4.º - Guarani, 4; 5.º - 15 de Novembro, 4; 6.º - São Luiz, 3; 7.º - São José-CS, 3; 8.º - Brasil, 2; 9.º - São José-POA, 0.