Grêmio classifica; Santa Cruz perto O Grêmio garantiu nesta sexta-feira sua classificação para o quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. Venceu o Avaí em Florianópolis (SC) por 3 a 1 e assim chega a 12 pontos na classificação, cinco a mais que o Santo André, 3.º, faltando apenas uma rodada para o fim desta segunda fase. A classificação gremista foi obtida graças à ?ajuda? de Santo André e Santa Cruz, que empataram por 1 a 1. Assim, o Santa Cruz fica com dez pontos. O Avaí, que não conseguiu nenhum ponto até o momento, é o lanterna do Grupo A. Na última rodada deste grupo, na sexta-feira (dia 14/10), o Grêmio recebe o Santo André e o Santa Cruz enfrenta o Avaí. O time paulista precisará ganhar e tirar uma boa diferença no saldo de gols, al. Já o Santa só precisa empatar para também se classificar.