Grêmio com força máxima diante do Corinthians

Mesmo que seja quase impossível, o técnico Mano Menezes, que deixa o Grêmio na segunda-feira, após o jogo contra o Corinthians, quer vencer porque ainda acredita na possibilidade de uma classificação à Copa Libertadores da América. Por isso, na tarde desta quinta-feira, manteve a sua rotina e, para não fugir à regra, orientou um treino com portões fechados, para enfrentar um adversário desesperado com a iminência do rebaixamento à Série B. O técnico, que não falou com a imprensa, terá o reforço do volante Eduardo Costa, absolvido pelo STJD, nesta quinta, de sua punição de 120 dias. Ele, assim como seus companheiros, vão jogar para vencer, como explicou o meia Tcheco: "A esperança da Libertadores é mínima, mas temos que lutar por ela, não interessa quem seja o adversário e em que colocação se encontre na tabela. Sem dúvida que vamos jogar para vencer." Além do treino fechado, a diretoria do Grêmio faz questão de garantir total proteção aos torcedores do Corinthians no jogo de domingo à tarde. Estão reservados 3.300 lugares nas arquibancadas superiores do Olímpico, com ingressos a R$ 40,00. "Os ônibus com os torcedores corintianos terão proteção da Brigada Militar desde a entrada na cidade até sua chegada ao estádio", garantiu o coronel aposentado da Brigada Militar, Nelson Rodrigues, diretor de segurança do Grêmio.