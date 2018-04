Grêmio começa a defender vaga na Copa Sul-Americana

O prêmio de consolação parece não animar a torcida tricolor. A procura por ingressos foi pequena durante a semana. Ainda sem saber se ficará no clube no ano que vem, o técnico Celso Roth pode testar uma variação no esquema do Grêmio, do 4-5-1 que vem jogando para o 4-4-2.

A escalação do volante Adilson no lugar do meia Marquinhos, suspenso, permite a formação de uma linha de quatro jogadores no meio de campo, com a liberação alternada de um dos meias, Douglas ou Escudero, para formar dupla com um atacante na área adversária. A única indefinição do treinador está exatamente no setor. André Lima não treinou na última sexta-feira, por estar em tratamento médico, segundo informação do clube. Se for vetado, será substituído por Miralles.