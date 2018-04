Grêmio começa luta para avançar na Copa Libertadores

PORTO ALEGRE - Grêmio e LDU começam a lutar por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, às 22 horas (de Brasília), no estádio Casa Blanca, em Quito. O time gaúcho viajou com 10 dias de antecedência para se adaptar à altitude de 2,8 mil metros da cidade. O preparador físico do clube, Antonio Mello, afirma que esse problema tem "chance zero" de atrapalhar o desempenho dos jogadores.

Curiosamente, jornais locais falam que a dificuldade temida pelos brasileiros pode atrapalhar alguns dos 17 contratados recentemente pelo clube equatoriano porque parte deles está desacostumada a jogar nas áreas altas do continente sul-americano.

Dos jogadores considerados titulares, o Grêmio não terá o zagueiro Werley, suspenso, e o atacante Kléber, em recuperação de uma cirurgia no tornozelo. Saimon entra na defesa e Willian José no ataque. O time tricolor também não conta com um lateral-esquerdo de ofício e vai improvisar o lateral-direito Pará na posição enquanto não contratar alguém ou Fábio Aurélio não se recuperar de contusão.

O goleiro Dida estreia no lugar de Marcelo Grohe, que vai para a reserva, e o zagueiro Cris substitui Gilberto Silva, que foi para o Atlético Mineiro. Maior reforço do Grêmio, o atacante chileno Vargas, recém contratado junto ao Napoli, viajou de última hora para o Equador e pode jogar.