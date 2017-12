Grêmio começa o ano com 31 jogadores, libera Braian Rodríguez e aguarda lateral A meta da diretoria do Grêmio era que todos os titulares do clube no Brasileirão de 2015 permanecessem para 2016, mas o objetivo não foi atingido. O elenco gaúcho que começou a pré-temporada na quinta-feira conta com 31 jogadores, mas está desfalcado do lateral-direito Rafael Galhardo, que voltou ao Santos e deverá ser vendido pelos paulistas, e do zagueiro Erazo, que foi para o Atlético-MG.