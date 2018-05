Grêmio começa semana decisiva com treino físico no Estádio Olímpico

PORTO ALEGRE - Já na expectativa de uma semana decisiva para o clube, os jogadores do Grêmio se reapresentaram nesta segunda-feira no Estádio Olímpico. Após um raro descanso no final de semana, o elenco voltou aos trabalhos pela manhã e realizou um leve treino físico. Primeiro, com uma atividade de regeneração na academia e depois, com circuito de exercícios no campo suplementar.

O trabalho leve desta segunda não deve se repetir ao longo da semana. Isso porque o Grêmio deve treinar forte para as duas decisões dos próximos dias. Na quinta, duela com o Nacional, do Uruguai, em Porto Alegre, para decidir a liderança do Grupo 6 da Libertadores. Já no domingo, fará a segunda partida da decisão do Campeonato Gaúcho contra o Internacional, fora de casa.

Nos próximos dias, o técnico Enderson Moreira deverá definir quem será o substituto do atacante Luan para estas partidas. Um dos destaques do Grêmio na temporada, o jogador ficará fora de combate por pelo menos um mês por conta de uma fratura na mão. O favorito para sua vaga é o argentino Alán Ruiz, mas Jean Deretti, Maxi Rodríguez e Everton correm por fora.