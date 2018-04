Grêmio começa venda de ingressos para a estreia no Brasileirão nesta terça

SÃO PAULO - O Grêmio inicia nesta terça-feira a venda de ingressos para a estreia do time no Campeonato Brasileiro. O tricolor gaúcho faz sua primeira partida na competição no domingo, às 16h, contra o Náutico.

O jogo contra o representante de Pernambuco será disputado no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, estádio do Juventude. Isso porque o clube foi punido pelo STJD com a perda de um mando de campo em função dos incidentes verificados no Gre-Nal de despedida do estádio Olímpico, no último jogo da equipe no Campeonato Brasileiro do ano passado.

O Internacional, que estreia na competição no sábado contra o Vitória, na Bahia, também vem mandando seus jogos na cidade serrana. O clube utiliza o Estádio Centenário, do Caxias, enquanto realiza reformas em seus estádio para sediar a Copa de 2014.