Grêmio concentra forças na Libertadores O Grêmio antecipou em um dia a concentração dos jogadores que enfrentam o Olímpia nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores da América. Ao invés de dormirem no Olímpico na véspera do jogo, os atletas foram para o estádio na noite de terça-feira. O único assunto admitido nas entrevistas desta semana foi a competição sul-americana, para a qual, garantem dirigentes, técnicos e jogadores, a mobilização é total. A concentração num único objetivo tem duas motivações. A primeira, óbvia, é seguir adiante na competição, que o clube considera prioritária no ano de seu centenário. A segunda é não deixar que os temas que sacudiram o ambiente nos últimos dias atrapalhem os planos de ao menos empatar com os paraguaios e seguir para as quartas-de-final. A classificação para a próxima etapa da Libertadores aliviaria um pouco a tensão que o clube tentou abafar nesta semana e que pode explodir se o resultado for negativo. O Grêmio não faz boa campanha no Campeonato Brasileiro. Enquanto estiver na Libertadores, terá a desculpa da prioridade e poderá fugir das explicações para os resultados inexpressivos que vem obtendo desde janeiro em todas as outras competições, inclusive o Campeonato Gaúcho. A Libertadores também tem a força de apaziguar os ânimos e decidir destinos fora de campo. Alguns jogadores não falam mais com o vice-presidente Luiz Eurico Vallandro desde que uma conversa dele com o presidente Flávio Obino vazou para a imprensa. No diálogo, Vallandro se referiu a Anderson Lima, Luís Mário e Rodrigo Fabri como ?ovelhas" de Tite. O técnico, por sua vez, teria recusado uma proposta para ganhar no São Paulo o dobro do que ganha no Grêmio. Mas nega a negociação. ?Nada é mais importante que a Libertadores", repete, mantendo a tese da mobilização. O sonho da Libertadores passa por dificuldades também na formação do time. O promissor zagueiro Adriano está afastado até o segundo semestre, por lesão sofrida no jogo contra o Peñarol, em Montevidéu, na primeira fase. Outro defensor, Ânderson Polga, rompeu um ligamento do joelho direito no amistoso da seleção no México e, quando voltar, em 45 dias, já deverá estar de contrato assinado com o Benfica. Para arrumar a defesa, Tite deslocou o volante Gavião para a zaga. E espera chegar ao título mantendo a improvisação ou recorrendo ao novato Roberto até a decisão, porque não há mais prazo para a inscrição de eventuais reforços.