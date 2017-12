Grêmio confirma contratação do lateral Wallace, cedido pelo Chelsea Demorou, mas o Grêmio finalizou a contratação do lateral-direito Wallace, de 21 anos. O jogador, revelado pelo Fluminense, pertence ao Chelsea, da Inglaterra, que o emprestou aos gaúchos até o final do primeiro semestre de 2017. O jogador é o segundo reforço do Grêmio para a temporada.