Grêmio confirma contratação do técnico Silas

O Grêmio já tem técnico definido para a próxima temporada. Neste domingo, após a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, a diretoria do time gaúcho confirmou a contratação do técnico Silas, que estava no comando do Avaí.

"Nós havíamos prometido que dia 6 teríamos treinador, não só temos treinador como comissão técnica, Silas vai ser o comandante do vestiário o seu auxiliar técnico é o Paulo, e o Paulo Paixão é coordenador da preparação física junto ao Anderson Paixão", afirmou o assessor de futebol Luiz Onofre Meira, confirmando também o retorno do preparador físico Paulo Paixão.

Ex-jogador, Silas iniciou sua carreira como técnico no Fortaleza, em 2007. No ano seguinte, assumiu o comando do Avaí, onde realizou trabalho de sucesso. Em 2008, conseguiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Neste ano, foi campeão catarinense e um dos responsáveis pela boa campanha no Brasileirão - a equipe terminou o torneio em sexto lugar.

O dirigente evitou falar em reforços para 2010, mas revelou as ideias para a próxima temporada no clube. "Nosso planejamento de futebol está bem divulgada, bem identificada, o Grêmio trabalha com 17 jogadores em nível de competição, e dez restantes do grupo serão formados pela base, esses meninos que tiveram uma grande atuação aqui no Maracanã.", comentou Meira.