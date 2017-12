Grêmio conquista o título gaúcho O Grêmio derrotou o Juventude por 3 a 1, neste domingo, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, e conquistou o título do Campeonato Gaúcho. Como a equipe gremista já havia ganho a primeira partida da final por 3 a 2, em Caxias do Sul, esta nova vitória elimina a necessidade de um terceiro jogo. O 33º título estadual iguala o Grêmio ao seu principal rival, o Internacional, que mantinha a vantagem no número de conquistas desde a década de 70. Logo nos primeiros minutos de jogo, o Grêmio já mostrou que não iria deixar o título escapar, marcando dois gols - um aos quatro e outro aos nove minutos. O zagueiro Anderson Polga fez o primeiro, de cabeça, num cruzamento de Zinho, e o atacante Marcelinho marcou o segundo, cobrando falta. Marcando muito bem, o Grêmio conseguiu anular o principal jogador do Juventude, o atacante Dauri. Dessa maneira, o Tricolor dominou a partida e conseguiu ampliar a vantagem aos 27 minutos do segundo tempo, com o gol do volante Eduardo Costa. Dauri ainda descontou para a equipe de Caxias, aos 34, mas já era tarde para uma reação. Agora, depois da festa pelo título estadual, o Grêmio se concentra na disputa contra o Coritiba, nesta quarta-feira, por uma das vagas na final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, em Porto Alegre, o time gaúcho venceu por 3 a 1 e pode até perder por um gol de diferença na capital paranaense.