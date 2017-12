Grêmio conquista três pontos em Criciúma O Grêmio venceu o Criciúma, por 2 a 0, neste domingo à tarde, no Estádio Heriberto Hülse, em partida válida pela 44ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. George cobrando pênalti no final do primeiro tempo e Cristian na etapa final marcaram os gols que afastaram ainda mais a possibilidade do time gaúcho ser rebaixado para a segunda divisão na próxima temporada. O clube catarinense, com a derrota, fica sem chances de ainda conquistar uma vaga na Copa Sul-americana, que era seu último objetivo nessa temporada. Empurrado por sua torcida que lotou cerca de 80 ônibus que começaram a chegar em Criciúma no início da tarde, o Grêmio se sentiu a vontade e desde o princípio da partida impôs seu ritmo, marcando o adversário em seu próprio campo. Com exceção de jogadas de bolas paradas, no entanto, nenhum dos dois times chegou a criar oportunidades claras de gol. Aos 40 minutos, Cléber Gaúcho derrubou Bruno na entrada da área, cometendo pênalti. George converteu. No segundo tempo os gaúchos fizeram o jogo que lhe interessaram, se defendendo e apenas utilizando os contra-ataques. Foi assim que Cristian fez 2 a 0, após Alexandre errar no meio de campo e possibilitar a investida do adversário, de surpresa.