Grêmio consegue ganhar na Série B O Grêmio saiu do sufoco na Série B do Brasileiro. Mesmo fora de casa, o time gaúcho ganhou do Criciúma por 2 a 0, neste domingo, no estádio Heriberto Hulse, e deixou a zona de rebaixamento do campeonato. Depois da derrota para o Ituano na última rodada, o Grêmio passou uma semana complicada. Mas conseguiu se reabilitar e, ao chegar aos 6 pontos, ocupa agora a 8ª colocação na Série B. Já o Criciúma segue em 20º lugar, com 3 pontos. O destaque do jogo foi o goleiro Galatto, revelado no Grêmio e que teve a chance de jogar depois que Eduardo deixou o clube durante a semana. "Acredito que mostrei meu potencial, mas espero continuar assim, inclusive no próximo jogo, contra o Guarani, lá em Campinas", avisou o jogador. Galatto foi fundamental no primeiro tempo, quando conseguiu evitar o gol na pressão do Criciúma. Depois, na etapa final, o Grêmio garantiu sua vitória. Aos dois minutos, Saulo tentou cortar o passe para Samuel e, de peixinho, mandou contra suas próprias redes: 1 a 0 para o Grêmio. E aos 18, Samuel recebeu a bola e chutou forte para fazer 2 a 0.