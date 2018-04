Grêmio consegue liberação e terá Adriano como titular O Grêmio vai poder contar com Adriano para enfrentar o Santos, sábado à tarde, na Vila Belmiro. O jogador inicialmente não poderia participar do jogo por força do contrato de empréstimo entre esses dois clubes, mas uma negociação liderada pelo executivo de futebol do clube gaúcho, Rui Costa, liberou a participação do jogador.